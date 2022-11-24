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Öğretmenler Günü'nde öğretmenler otoparktan aşağıya uçtu

Kayseri’nin Talas ilçesinde Öğretmenler Günü'nde 2'si öğretmen ve bir çocuk bir kafeye geldi. Aracı kullanan öğretmen aracının kontrolünü kaybedince kafenin otoparkından caminin bahçesine uçtu. 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:13
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Kayseri'de Öğretmenler Günü'nde öğretmenler otoparktan aşağıya uçtu

Öğretmenler Günü'nde öğretmenler otoparktan aşağıya uçtu
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İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi Yeni Cami Sokak üzerinde meydana gelen olayda, öğretmenler Melek Ö., Feray A. ve kızı Damla A. Öğretmenler Günü dolayısıyla kahvaltı yapmak için sokak üzerinde bulunan bir kafeye geldi. 

Melek Ö. yönetimindeki 38 AFC 873 plakalı otomobil, otoparka geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak aşağı uçtu. Cami ile duvar arasında düşen otomobil dik bir şekilde kalırken, otomobilde bulunan 3 kişide yaralandı. 

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Otomobil de çekici ile kaldırıldı. Otomobilin bahçeye uçtuğu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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