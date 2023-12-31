Kayseri'de takla atan otomobil, alev aldı: 2 yaralı

Kayseri'nin Turgutreis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana gelen olayda, M.C. yönetimindeki 38 AY 432 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Otomobil kısa bir süre sonra Flamingo Parkı'na devrildi. Yaşanan kazada sürücü M.C. ile yanındaki Y.K. yaralanırken, otomobilde yangın çıktı.

2 VATANDAŞ YARALI KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçtaki 2 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde aracın kontrolden çıkarak kaldırıma çarptığı, ardından da devrilmesi sonucu araçtan dumanlar çıktığı ardından kazayı gören bir vatandaşın otomobildekileri kurtarmak için koştuğu görüldü.