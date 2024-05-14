Kayseri'de tarihi eser operasyonu. 1 gözaltı

Kaynak: İHA
Kayseri'de tarihi eser operasyonu. 1 gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyon sonucu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli bir kişinin evinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın evini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı.

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Operasyon kapsamında şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adreste gerçekleştirilen aramada tarihi eser niteliği taşıyan 6 adet toplu tabanca, 4 adet tüfek, 202 adet kılıç, kama, sütun, sikke ve bilezik yakalandı.

Ekipler, şüpheli şahıs hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan soruşturma başlattı.

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