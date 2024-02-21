Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: DHA
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Kayseri’de polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 12 şüpheliyi 3 aylık takibin ardından düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri takibe aldı. 3 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 53 gram metamfetamin, 61 gram sentetik kannabinoid, 15 adet fişek, 1 adet tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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