Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişileri tespit ederek yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlardason 3 günde düzenlenen 26 kişi gözaltına alındı.
19 KİŞİ TUTUKLANDI
Adreslerde yapılan aramalarda 278,5 gram metamfetamin, 1 kilo 878 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.