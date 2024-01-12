Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama

Kaynak: DHA
Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama
Kayseri'de, son 3 günde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 kişi tutuklandı.

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişileri tespit ederek yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlardason 3 günde düzenlenen 26 kişi gözaltına alındı.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda 278,5 gram metamfetamin, 1 kilo 878 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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