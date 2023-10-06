Kayseri'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Oymaağaç Mahallesi Kuzey Çevre Yolunda meydana gelen kazada 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada araçlarda geniş çapta maddi hasar oluşurken, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar da ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kuzey Çevre Yolu'ndaki trafikte bir süre Kocasinan Bulvarına verilirken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.