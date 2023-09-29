Van'da trafik kazası: 6 yaralı

Van-Özalp karayolunda 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Van'da trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Van-Özalp karayolunda sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 59 AFG 366 plakalı Fiat Fiorino marka kamyonet ile 65 LA 602 plakalı Isuzu marka kamyonetin çarpışması sonucu her 2 araçta şarampole uçtu. Kazada 6 kişi yaralanırken, bölgeye ambulans, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

aw041921-02.jpg Yaralılar kazaya karışan araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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