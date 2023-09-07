Kayserispor başkanı Çağdaş Atan'ın neden ayrıldığını açıkladı. Gitme sebebi çok farklıymış

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da başkan Ali Çamlı teknik direktörlük görevinden ayrılan Çağdaş Atan'ın gidişi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Çamlı'nın ifadeleri şu şekilde:

"Çağdaş Atan, bizim için değerli bir arkadaş. Kayserispor'da 1,5 seneye yakın bir süre görev yaptı. Kendisiyle herhangi bir rahatsızlığımız veya sıkıntımız olmadı. Kendisi çok sevdiğim ve değer verdiğim bir karakter. Böyle bir karar verdi. Kendisi, ailesi ve bundan sonra yaşayacağı süreç için hayırlısı olsun.



Ayrılıklar bu işin bir gerçeği. Futbolun içinde bunlar var. Futbolda her zaman bu ayrılıklar olacaktır. Çağdaş Atan'ın, Kayserispor'dan başarılıyken ayrılması aslında en önemli konu. Burada hocaya karşı hiçbir kırgınlığımız filan asla söz konusu değil. Çağdaş hoca bugün beni aradı ve "Başkanım artık Kayserispor'da misyonumu tamamladığıma inanıyorum, sizden izin istiyorum" dedi. Bende anlayışla karşıladım.

Kayserispor, büyük bir camia. Bizde Kayserispor'u bundan sonra daha iyi noktalara taşıyacak illa ki bir teknik adamla görüşüp, anlaşırız. Çağdaş Atan'ın ayrılmasıyla transfer tahtasının açılmamasının hiç alakası yok. Transfer tahtası zaten sona gelmiş durumda. Çağdaş Atan, bizim ailemizden bir parça gibi oldu. Bu sadece artık biraz da başka yerlerde görev yapayım isteği ve bundan sonra biraz da başka takımlarda görev yapma isteğidir. Bunun haricinde bir şey yok.



Çağdaş Atan buraya geldiğinde de transfer tahtası kapalıydı. Bunu bahane etseydi zaten Kayserispor'a gelmezdi. Henüz hiçbir teknik adamla görüşme gerçekleştirmedik. Ben şimdi şehir dışındayım, cuma günü döneceğim. Döndükten sonra oturup konuşuruz. Kayserispor için en doğru neyse onu da yaparız. Yönetim kurulunu toplayacağız. Başkan olarak tek başıma karar verme yetkisine sahip değilim. Bu bir yönetim konusu."



Ali Çamlı Hasan Ali ve Luyindama dedikoduları hakkında ise, "Transfer tahtamızın açıldığını ilan etmediğimiz için elbette ki bir sürü görüşmeler yapıyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Bunların içinde Hasan Ali Kaldırım'da var. Tahta açılmadan ben anlaşma yapsam ne olacak ki? Geçersiz bir anlaşma olur. Onun için ben Hasan Ali ile anlaştım desem bu ne kadar doğru olur? Luyindama'nın ismi hiç gündemimize gelmedi." dedi.