Kayserispor geleceği değil TFF'yi düşündü

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Spor Toto Süper Lig'de iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtip, transfer yasağını kaldırmalarının ardından yeni sezon için iddialı bir kadro kuracaklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'de geride kalan 33 haftalık performansı, teknik direktör Çağdaş Atan'ın etkisi, ligdeki yabancı oyuncu kuralı ve gündeme dair AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"KANITLADIK"

Yüksek maliyetli kadroların başarı garantisi olmadığını vurgulayan Koç, "Türkiye'de futbol bireysel çabaya ve oyuncular üzerine kurulduğu için, çok transfer yapıldığında takımların başarılı olacağı algısı hakim. Ancak Kayserispor'da bu böyle algılanmıyor. Çağdaş Hoca'mızın bir sistemi var. Burada oyuncunun kim olduğu önemli değil. Takım, sistemine sadık kaldığı sürece oyun karşılık buluyor. Kayserispor şu an beşinciliği kovalıyor. Transfer yapmak her zaman başarıyı getirmiyormuş. Bunu Kayserispor kanıtlamış oldu." diye konuştu.

"DESTEKLİYORUZ"

Samet Koç, TFF'nin gelecek 5 sezon için açıklaması beklenen yeni yabancı oyuncu kuralı kararına saygı duyacaklarını aktardı.

TFF'nin kulüplere bir sunum yaptığını anlatan Koç, "Şahsi olarak yabancı oyuncu kuralında TFF'nin 5 yıllık planını destekliyorum. Kulüp olarak farklı görüşlerimiz var. Şahsi olarak federasyonun yaptığı sunumu çok beğendim. Beş yıllık ciddi bir kalkınma planında altyapısını ve sebeplerini çok iyi izah ettiler. Federasyonun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağız ve destekleyeceğiz." diye konuştu.