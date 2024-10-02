Kayserispor PFDK’ya sevk edildi

Kaynak: İHA
Kayserispor PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Beşiktaş maçındaki kötü çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşanan çirkin tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, disiplin sevklerini duyururken, Kayserispor'un 30 Eylül 2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Beşiktaş maçındaki olumsuzluklar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. ve 52. maddeleri uyarınca kurula sevkine karar verildiğini açıkladı.

Ayrıca, Galatasaray, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ve Gaziantep FK kulüpleri de PFDK'ya sevk edilen diğer takımlar arasında yer aldı.

Kayserispor PFDK’ya sevk edildi

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