Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Kayserispor, 7 Ekim günü teknik direktör Markus Gisdol'un görevine sona verdi. Dün de kulübün sosyal medya hesabından Gisdol için veda mesajı paylaşıldı.

Sarı kırmızılı ekibin Volkan Demirel'le görüştüğü iddia edilmiş, başkan Nurettin Açıkalın haberleri yalanlamıştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kayserispor ve Radomir Dalovic arasında anlaşma sağlandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabuncuoğlu, "Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Dalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Karadağlı Teknik adam resmi imza atmak için yarın Türkiye'de olacak" dedi.

DHA'nın haberinde ise Dalovic ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sezona Markus Gisdol yönetiminde başlayan Kayserispor, 5 beraberlik ve 3 yenilgi ile ligde 17. sırada bulunuyor.