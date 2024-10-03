Kayserispor’da yeni hedef Sinan Kaloğlu

Kaynak: DHA
Kayserispor’da yeni hedef Sinan Kaloğlu

Kayserispor, Burak Yılmaz’ın istifası sonrası yeni teknik direktörünü arıyor. Sarı kırmızılıların son adayı Sinan Kaloğlu oldu.

Kayserispor, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Sinan Kaloğlu'nu Kayseri'ye getirdi. Bugün Kayseri'ye gelen Teknik Direktör Kaloğlu, Başkan Ali Çamlı ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Kayseri Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Şuan anlaşma olmadı ama Sinan Kaloğlu hocamızı davet ettik, sağ olsun bizi kırmadı geldi. Hem kendisi düşünecek hem biz düşüneceğiz. Sonrasında Kayseri için doğru kararı vereceğiz" dedi.

Son Haberler
Kara, hava ve deniz taşımalarını birleştiren Omnilog, uçtan uca kesintisiz hizmet verecek!
Kara, hava ve deniz taşımalarını birleştiren Omnilog, uçtan uca kesintisiz hizmet verecek!
Çocukların attığı taş minibüsün içindeki yolcuyu yaraladı
Çocukların attığı taş minibüsün içindeki yolcuyu yaraladı
İYİ Partili Turhan Çömez enflasyon verilerini değerlendirdi: Tayyip Erdoğan Türkiye’yi sanal rakamlarla yönetiyor
İYİ Partili Turhan Çömez enflasyon verilerini değerlendirdi: Tayyip Erdoğan Türkiye’yi sanal rakamlarla yönetiyor
Reynmen evleniyor! Düğün tarihi ve yeri belli oldu
Reynmen evleniyor! Düğün tarihi ve yeri belli oldu
Kocasına kızdı 6 kattan atladı
Kocasına kızdı 6 kattan atladı