Kayserispor'un Konya laneti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayserispor'un Konya laneti

Kayserispor, deplasmanda Konyaspor ile oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı ekip, 6 yıldır Konya'da kazanamıyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Kayserispor sahadan beraberlikle ayrıldı.

Rakibi ile Konya’da oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi alan sarı kırmızılılar, son oynadığı maçtan da galibiyet alamadı.

3 puan almak adına sahaya çıkan ve önemli pozisyonlar bulan Kayserispor, 0-0 sona eren maç neticesinde hanesine 1 puan yazdırırken deplasmanda kazanamama sayısını 6’ya yükseltti.

Rakibi ile Konya'da oynadığı son 5 maçını da kazanamayan Kayserispor, son galibiyetini 2018-2019 sezonunda 1-0'lık sonuçla almıştı.

Sonrasında oynadığı 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi alan Kayserispor, geçen sezon 2-0 yenildikten sonra bu sezon da 0-0 berabere kaldı.

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