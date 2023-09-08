Kaz otu mide rahatsızlıklarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide rahatsızlıklarına iyi gelen kaz otunun faydaları dikkat çekti.

MİDE HASTALIKLARI NELERDİR?

-Gastritler (Mide Zarı İltihapları)

-Helicobacter Pylori (Helikobakter Pilori)

-Mide Ülseri

-Özofagus Reflüsü

-Mide Ekşimesi (Yanma)

-Fonksiyonel Dispepsi (Sindirim Bozukluğu)

-Mide Kanseri

KAZ OTU NEYE İYİ GELİYOR?

Kaz otunun özellikle kavurması çok sık yapılır. Kavrularak yapılıp tüketilmesinin yanında haşlama olarak da kullanılır.

Ispanak ve maydanoza benzer yapısıyla yemek ve salatalara eklenmesi de mümkündür. Bunların yanı sıra kazayağı otunu çay olarak tüketmeniz de mümkündür.