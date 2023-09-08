Kaz otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası ishale iyi gelen kaz otunun faydaları dikkat çekti.

Kaz otuyla ilgili detaylar...

KAZ OTU NEDİR?

Gülgillerden; yol kenarında ve çayırlarda yetişen 40-70 santimetre boyunda yabani bir bitkidir.

Yaprakları be parmak eklindedir. Rozete benzer. Gümü i renktedir. Uzun saplı çiçekleri, yaprakların arasından çıkar. Altın sarısı rengindedir. Yaprak ve kökleri Temmuz, Ağustos aylarında toplanıp kurutulur.

KAZ OTUNUN FAYDALARI

- İshali keser.

-Mide rahatsızlıklarını giderir.

-Vücuda kuvvet verir.

-Bademcik ve boğaz ağrılarını giderir.

-Diş ağrılarını dindirir.

-Diş etlerini kuvvetlendirir.

-Yüz lekelerini giderir ve cildi yumuşatır.

-Saç derisindeki kepeklenmenin önüne geçer.

-Sindirim sistemini düzenleyici etkiye sahiptir, mide ülseri tedavisinde fayda sağlar.

-Karaciğer hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir.

-Kadınların regl döneminin düzene girmesinde katkısı olduğu bilinmektedir.

-Taze olarak mevsiminde tüketildiğinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

KAZ OTU NEYE İYİ GELİYOR?

Kaz otunun özellikle kavurması çok sık yapılır. Kavrularak yapılıp tüketilmesinin yanında haşlama olarak da kullanılır.

Ispanak ve maydanoza benzer yapısıyla yemek ve salatalara eklenmesi de mümkündür. Bunların yanı sıra kazayağı otunu çay olarak tüketmeniz de mümkündür.

