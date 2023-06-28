Kaza göz göre göre geldi! 6 yaşındaki çocuk 12 metreden düştü

Meksika’da babasıyla zipline yapan 6 yaşındaki çocuk, 12 metre yükseklikten göle düştü. Çocuk göz göre göre gelen kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza göz göre göre geldi! 6 yaşındaki çocuk 12 metreden düştü

Meksika’da babasıyla zipline yapan 6 yaşındaki çocuk, 12 metre yükseklikten göle düştü. Çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu.

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Monterrey’de bulunan Fundidora Parkı’nda babasıyla zipline yapan 6 yaşındaki çocuk, emniyet kemerinin kopması sonucu 12 metre yükseklikten düştü. Şans eseri parktaki göle düşen çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay sonrası bölgeye gelen acil yardım ekipleri çocuğu düştüğü gölden kurtarırken, ekipler yaptıkları muayene sonrası çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

FİRMANIN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Nuevo Leon Eyaleti Sivil Koruma Koordinasyonu, kazanın ardından yaptığı inceleme sonucunda zipline firmasının faaliyetlerini askıya aldı.

Öte yandan, Meksika’nın Chiapas eyaletinde 2021 Aralık’ta yaşanan zipline kazasında 30 yaşındaki bir adam fren sisteminin arızalanması sonucu direğe çarparak hayatını kaybetmişti.

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