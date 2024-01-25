Kaza yaptığı otomobilinin çekici ile götürülmesine tepki gösteren sürücü gözaltına alındı

Sakarya'nın Yunus Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, Asil Zeki Erbaş'ın kullandığı otomobil, kontrolünü kaybederek yoldan çıkarak takla attı. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

POLİSLERLE TARTIŞTI GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kazanın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü Erbaş, kaza esnasında otomobilden koparak yola savrulan parçalarını topladı. Aracının çekiciye yüklenerek kaldırılmasına tepki gösteren Erbaş, polis ekipleriyle tartıştı. Otomobilinin götürülmesini izin vermeyen Erbaş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.