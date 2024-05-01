Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: İHA
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 29 Nisan tarihinde gerçekleşti. Umut Otgüne (21) yönetimindeki 07 AUL 207 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yol kenarındaki demir malzemelere çarptı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Umut Otgüne ile eşi Teybut Nur Çiftçi Otgüne (20), yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldılar.

Ancak sürücü Umut Otgüne, durumunun ağırlığı nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

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