Kazada alev alan otomobildeki çocuk öldü. 9 yaralıdan 3'ünün durumu ağır

DHA’nın haberine göre, kaza, gece geç saatlerde Gaziantep çevre yolu Yamaçtepe mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarının asker uğurlamasından dönen Şerif Hüseyin'in de içinde bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 34 CYG 839 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen 34 GD 4652 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atarak şarampole devrilen 34 CYG 839 plakalı otomobil alev aldı. Otomobilde bulunan ve sıkıştığı için çıkamayan Şerif Süleyman, yanarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 9 kişi ise ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Hüseyin Şerif'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.