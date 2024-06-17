Kazada ölen anne ve 2 çocuğu, son yolculuklarına uğurlandı

Kazada yaralanan sürücü Ümit Bal ve oğlu Mehmet Ziya Bal'ın tedavileri devam ediyor. Ailenin, kurban kesimi için Rize'den Trabzon'a gitmekte olduğu öğrenildi.

Kazanın Detayları

Kaza, dün sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Ümit Bal'ın kullandığı 53 HC 293 plakalı otomobil, Rize'den Trabzon yönüne seyrederken kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ümit Bal, eşi Gülcan Bal ve çocukları Burak, Mert ve Mehmet Ziya Bal, yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak anne Gülcan Bal ve çocukları Burak ile Mert, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit Bal ve oğlu Mehmet Ziya'nın hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Anne ve Çocukları Toprağa Verildi

Kazanın ardından yaşamını yitiren Gülcan Bal ve çocukları Burak ve Mert Bal için Pazar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Bak, cenazede Bal ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Burak Bal'ın tabutunun üzerine, sporcusu olduğu 8 numaralı Pazarspor forması konuldu. Anne ve iki çocuğu, ikindi namazının ardından Boğazlı köyündeki aile kabristanında dualarla defnedildi.

Kurban Kesimi İçin Trabzon'a Gidiyorlardı

Sürücü Ümit Bal ve oğlu Mehmet Ziya Bal'ın yaralandığı kazada, ailenin kurban kesimi ve bayram ziyaretleri için Rize'den Trabzon'un Akçaabat ilçesine gitmekte olduğu öğrenildi.