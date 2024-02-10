Kazada sürüklenen motosiklet kaldırımdaki yayaya çarptı. 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikameti İskele Işıklar mevkisinde meydana gelen olayda, İzmit yönüne doğru seyir halinde giden Mehmet Fatih Var'ın kullandığı motosiklet ile plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil hızla çarpıştı. Savrulan sürücü yol kenarındaki tabelaya çarptı. Motosiklet ise sürüklenerek kaldırımda yürüyen yaya İsmail Zengin'e hızla çarptı

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalede yaya İsmail Zengin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zengin'in cenazesi de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Mehmet Fatih Var’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri yaşanan kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için inceleme başlattı.