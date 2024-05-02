Kazakistan, Hazar Denizi'ne 1 milyar metreküp su akıttı

Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel sularının Atrau bölgesindeki 4 kanal aracılığıyla Hazar Denizi'ne aktarıldığı belirtildi.

Söz konusu kanalların günlük 12 milyon metreküpe kadar su taşıyabildiği vurgulandı. Ayrıca, Hazar'a su akıtımı için 14,5 kilometrelik bir kanalın daha kazıldığı ifade edilerek, toplamda 1 milyar metreküp suyun Hazar Denizi'ne ulaştırıldığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, Rusya'dan gelen 30 milyon metreküp suyun da ülkenin batısındaki kurumuş göllere aktarıldığı belirtildi.

Kazakistan'da mart ayı sonunda meydana gelen seller nedeniyle 119 binden fazla kişinin tahliye edildiği, birçok evin sular altında kaldığı ve binlerce çiftlik hayvanının telef olduğu hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bu sellerin son 80 yılın en büyük doğal afeti olduğunu ifade etmişti.