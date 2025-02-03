Kazakistan imalat sektörü hız kesti

Kazakistan’ın imalat sektöründeki büyümeyi ölçen Freedom Holding Corp. PMI verileri, Ocak 2025’te 51,5 seviyesine gerileyerek Aralık 2024’teki 53,9’luk zirveden düşüş gösterdi. Ancak bu seviyeye rağmen, sektör üst üste 11. ayında da büyümeyi sürdürdü. Üretim ve yeni siparişlerde yavaşlama gözlemlenirken, satın alma faaliyetleri güçlü seyrini korudu.

Rusya imalat sektöründe yüzler gülüyor

İstihdam seviyeleri Ocak ayında da artışını sürdürerek üst üste 11. ayda da büyüme gösterdi. Ancak artış hızı önceki aylara kıyasla sınırlı kaldı. Malzeme sıkıntıları nedeniyle iş birikimleri, altı ay sonra ilk kez artış gösterdi. Bu durum, tedarik zincirindeki aksaklıkların hala devam ettiğini ortaya koydu.

Hollanda'da imalat üretimi ivmelendi

Teslimat süreleri, Aralık 2019'dan bu yana en düşük bozulma seviyesine yaklaşarak hafif bir uzama kaydetti. Maliyetler açısından ise girdilere yönelik enflasyon, üst üste üçüncü ayında da hızlanarak geçen yılın Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yükseliş, para birimindeki zayıflık, hammadde ve elektrik fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.

Finlandiya sanayi üretiminde dikkat çeken artış

Çıktı fiyatlarında yükseliş devam etse de enflasyon oranı, Haziran 2024’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Buna rağmen üreticiler, önümüzdeki dönemde yeni sözleşmelerin imzalanması ve üretim kapasitesinin genişletilmesiyle sektörün daha güçlü bir ivme yakalayacağını öngörüyor. İş dünyasının genel hissiyatı ise son yedi ayın en yüksek seviyesine çıkarak endeksin uzun vadeli ortalamasının üzerinde kaldı.