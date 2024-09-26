Kazakistan Olimpiyat Komisyonu’nun yeni lideri Golovkin oldu

Kazakistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve 2004 Olimpiyat gümüş madalyalı, iki kez orta sıklet dünya şampiyonu Gennadiy Golovkin, Dünya Boks Federasyonu tarafından yeni Olimpiyat Komisyonu başkanlığına atandı. Dünya Boks Federasyonu’nun 26 Eylül’deki basın açıklamasına göre, Golovkin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile ilişkileri yönetmek ve boksun Los Angeles 2028 Oyunları spor programına geri dönmesini sağlamak için çalışacak.

Golovkin, yeni komisyonun başkanı olarak, Dünya Boks Federasyonu liderleriyle yakın işbirliği içinde olacak. Komisyonun çeşitliliğini ve küresel boks topluluğunu temsil kabiliyetini garanti altına almak amacıyla önümüzdeki haftalarda komisyona yeni üyeler eklenecek. Komisyon, Dünya Boksu’nun tanıtımı, üyelik ve üye alımının genişletilmesi, mali sürdürülebilirliğin sağlanması ve IOC sürecini desteklemek gibi temel alanlara odaklanacak.

2004 Atina Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan ve profesyonel kariyerinde iki kez orta sıklet dünya şampiyonluğu elde eden Golovkin, 2024 yılında Kazakistan Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanlığı’na atanmıştı. Bu görevinde, Kazakistan Ulusal Boks Federasyonu’nun Dünya Boksu’na tam üye olarak örnek teşkil etmesini bekliyor.

Golovkin, Dünya Boks Olimpiyat Komisyonu başkanlığına atanmasıyla ilgili olarak, “Benim için ve tüm spor dünyası için boksu bir Olimpik spor olarak korumak önemlidir ve bu benim en büyük önceliğim olacaktır. Ayrıca boksun dürüstlük, adalet ve şeffaflık gibi Olimpik değerlere olan bağlılığı konusunda IOC ile yakın bir şekilde çalışmayı düşünüyorum” dedi. Golovkin, profesyonel bir sporcu olarak edindiği deneyimin Dünya Boksu içinde sistemsel bir çalışmanın kurulmasına yardımcı olacağından emin olduğunu ve ortak çabalarla boksa yeni bir ivme kazandırabileceklerini belirtti.

Dünya Boks Başkanı Boris van der Vorst, “Gennadiy son on yılın küresel çapta en önemli boksörlerinden biri ve onun davamızı desteklemesi, deneyimini, uzmanlığını ve profilini kullanarak Dünya Boksu adına çalışması, organizasyonumuz için önemli bir destektir” dedi. Van der Vorst, Gennadiy’nin spor hakkında derin bir bilgiye sahip olduğunu ve boksun her seviyede devam eden başarısı için Olimpiyat hareketinin bir parçası olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.