Kazakistan-Özbekistan ticaret hacmi genişliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan-Özbekistan ticaret hacmi genişliyor

Kazakistan'ın serbest ticaret bölgesinde ticaret ve karşılıklı ekonomik ilişkilerin serbestleştirilmesinden sonra Özbekistan ile ticaret hacminde rekor artış kaydedildi.

Özbek İstatistik Ajansı'na referansla bildirdiğine göre, Özbekistan'ın dış ticaret hacmi Ocak-Mayıs 2024'te 26,73 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2023'ün aynı dönemine göre %3,0 artış gösterdi.

Özbekistan'ın bugüne kadar dünyanın 186 ülkesiyle ticari ilişkisi bulunuyor. En büyük hacim Çin (%18,9), Rusya (%17,9), Kazakistan (%5,9), Türkiye (%4,5) ve Kore Cumhuriyeti (%3,4) ile kaydedildi.

Özbekistan'dan Kazakistan'a ihracat miktarı 485,5 milyon dolara, Kazakistan'dan ithalat ise 1096,1 milyon dolara ulaştı.

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