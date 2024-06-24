Kazakistan-Özbekistan ticaret hacmi genişliyor

Özbek İstatistik Ajansı'na referansla bildirdiğine göre, Özbekistan'ın dış ticaret hacmi Ocak-Mayıs 2024'te 26,73 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2023'ün aynı dönemine göre %3,0 artış gösterdi.

Özbekistan'ın bugüne kadar dünyanın 186 ülkesiyle ticari ilişkisi bulunuyor. En büyük hacim Çin (%18,9), Rusya (%17,9), Kazakistan (%5,9), Türkiye (%4,5) ve Kore Cumhuriyeti (%3,4) ile kaydedildi.

Özbekistan'dan Kazakistan'a ihracat miktarı 485,5 milyon dolara, Kazakistan'dan ithalat ise 1096,1 milyon dolara ulaştı.