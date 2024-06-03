Kazakistan ve Çin dev projeyi imzaladı

İnşa edilmesi yolunda anlaşma sağlanan izabe tesisi, Abai Bölgesi'ndeki Aktogai Köyü yakınlarında inşa edilecek.

Yapımı planlanan izabe kompleksi dünyanın en büyük bakır madenlerinden biri olacak ve modern bir bakır eritme tesisini de bünyesinde barındıracak. İnşaatın ön maliyetinin 1,5 milyar dolar olacağı ve 1.000'den fazla kişiye istihdam sağlayacağı ön görülüyor.

2028 yılı sonlarına doğru faaliyete geçmesi planlanan tesis, Kazakistan'ın yüksek teknoloji ve katma değerli ürünler imal eden en büyük tesisi olacak.

İşletme enerji endüstrisinde, makine imalatında ve diğer endüstriyel sektörlerde yaygın olarak kullanılan bakır içeren hammaddelerin ve bakır katodun işlenmesine yönelik iç pazar talebini karşılayacak. Ayrıca rafine altın, gümüş ve sülfürik asit üretimi de planlanıyor. Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada ayrıca “Başkan sürdürülebilir ekonomik büyüme stratejimizi belirledi ve bu adımda onun sadece küçük bir parçası" denilirken Kazakistan Başbakanı Bektenov "Yeni bakır izabe tesisinin inşası, ülkede çıkarılan bakır hammaddelerinin işlenmesini artıracak ve Kazak ekonomisine büyük katkı sağlayacak büyük bir endüstriyel projedir" diye konuştu.