Kazakistan yasta! 14 orman işçisi için bugün ‘Ulusal Yas Günü’ ilan edildi

Kazakistan’da ülkenin doğusundaki Abay eyaletinde çıkan orman yangınında yaşamını yitiren 14 orman işçisi için bugün "Ulusal Yas Günü" ilan edildi.

Kazakistan yasta! 14 orman işçisi için bugün ‘Ulusal Yas Günü’ ilan edildi

Ulusal Yas Günü sebebiyle ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirildi, televizyon ve radyodaki eğlence ve müzik programları yayından kaldırıldı, resmi devlet kurumları ile haber sitelerinin sayfaları siyah ve beyaza büründü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yangının sürdüğü Abay eyaletinde oluşturulan acil karargahta yetkililerle toplantı yaptı.

Tokayev, toplantıda ilgili bakanlığın ve eyalet valiliğinin afetin önlenmesi konusunda yeterli seviyede organize olamadıklarını belirtti.

Başsavcılık, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Özel deneyimli savcıların görevlendirildiği soruşturma kapsamında sorumlu kurum ve yetkililerin yangına yönelik eylemlerine ilişkin yasal değerlendirme yapılması amacıyla ihmal davası açıldı.

YANGININ SÜRDÜĞÜ 3 NOKTADA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İlgili bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yangının devam ettiği 3 noktada söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesine havadan 2 bin tonun üzerinde su bırakıldı.

Valilik, yangın nedeniyle yoğun dumanın etkisinde kalan bölgedeki bazı köylerin boşaltıldığını bildirdi.

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanı Sırım Şariphanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu ancak hava sıcaklığının artması ve şiddetli rüzgar sebebiyle bölgede yeniden alevlenme riskinin bulunduğunu söyledi.

Şariphanov, bölgede yangına müdahale için yeterli insan ve ekipmana sahip olduklarını belirterek, “Yaklaşık 1500 itfaiye ekibi 300’e yakın ekipmanla ve 12 helikopterle bölgede çalışıyor.” dedi.

Yangının etkili olduğu alanın giderek küçüldüğünü kaydeden Şariphanov, “Tahminlerimize göre önümüzdeki birkaç günde yangını söndüreceğiz.” bilgisini paylaştı.

ORMAN YANGINI

Kazakistan’ın doğusundaki Abay eyaletinde bulunan Semey Ormanı'nda 8 Haziran’da yangın çıkmış, alevlere ilk müdahaleyi yaptıkları belirtilen 14 orman işçisi hayatını kaybetmişti.

(Kaynak: AA)

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