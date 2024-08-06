Kazakistan'da ehliyet kuralları değişti

Kazakistan hükümeti ehliyet alma hizmetini modernize ederek soyadı, adı veya soyadı değişirse belgeyi güncelleme olanağı ekledi. Güncelleme ayrıca, belge üç yıldan küçük olduğu sürece, önceden verilmiş bir kimlik veya pasaportun fotoğrafını kullanmanıza da olanak tanıyor.

Kazakistan vatandaşları ehliyet süresinin dolması, kaybolması veya çalınması durumunda değil, kişisel verilerin değişmesi durumunda da ehliyet alabilecek.

Dahası hazır belgelerin alınabileceği PSC şubelerinin listesi de genişletildi.

Ek olarak, çevrimiçi talep edildiğinde ehliyetin yeniden verilmesi süresi 60 dakikaya, özel kamu hizmet merkezlerinde ise 120 dakikaya düşürüldü.