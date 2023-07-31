Kazakların atası Alaş han

Kazak mitolojisinde Alaş Han’a Alaşa Han da deniliyor. Alaş Han Kazakların atası olarak kabul edilir.

Alaş Han’a diğer Türk boyları tarafından da saygı gösteriliyor.

Hatta, İslâmiyet öncesi Türklerin savaşırken Alaş! Alaş! diye bağırdıkları biliniyor.

Alaş Han’ın oğlunun adı Kazak Han olduğu söyleniyor. Alaş, çevresindeki halkları emri altına alarak güçlenir ve Kazaklar onun soyundan türer.

Etimoloji olarak Al kökünden türemiştir. Kazakçada ulus (millet, kavim) demektir ve Kazaklarda Altı Alaş bulunur.