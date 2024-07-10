Kazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamadı

"Adını Feriha Koydum", "Medcezir", "İçerde" ve "Gaddar" gibi dizilerle tanınan Ulusoy, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

"Gaddar" dizisi reytinglere yenik düşerek final yapmasının ardından, Ulusoy tatil için Bodrum Cennet Koyu'na gitti.

Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerle kadroda yer aldığı "Gaddar", ilk sezonun sonunda final yaparak sadece 20 bölüm sürdü.

Bodrum'da lüks teknesinde görüntülenen Ulusoy, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Ünlü oyuncunun "Gaddar" dizisinden bölüm başı aldığı ücretin 2 Milyon TL olduğu iddia edildi.

Bu rakamı duyanlar, "dizinin neden bittiği belli oldu", "Çok para almış", "Biraz kaşesini düşürebilirdi", "potansiyeli yüksek bir işin neden harcandığı belli oldu" gibi yorumlar yaptı.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Çağatay Ulusoy, Türk oyuncu ve model.

2010 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

Adını Feriha Koydum", "Medcezir", "İçerde" ve Netflix'in "The Protector" gibi dizilerde başrol oynayarak Türkiye'nin en popüler ve başarılı oyuncularından biri haline gelmişti.