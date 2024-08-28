Kazdağları'nda yangın. Havadan müdahale ediliyor

Sıcak havalar nedeni ile yurdun dört bir yanında orman yangınları meydana gelmeye devam ediyor. Bugün saat 13.20 sularında Kazdağları Milli Parkı’nda orman yangını meydana geldi. Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan ormanlık arazide orman yangını çıktı.

Milli Parklar sınırları içerisinde yer alan bölgede çıkan orman yangınına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile karadan müdahale edilirken Balıkesir Orman Müdürlüğü bünyesinde yer alan helikopter ve yangın söndürme uçakları ile de havadan müdahale edilmeye devam ediliyor.