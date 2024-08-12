KazTransOil, 2024'ün ilk yarısında petrol taşımacılığını artırdı

KazTransOil'in ana petrol boru hattı sistemi üzerinden ayrı ayrı 22,265 milyon ton petrol taşındı. Bu miktar, 2023 yılının ilk yarısına göre 912 bin ton veya yüzde 4 daha fazlasına tekabül ediyor.

Raporlama döneminde, Kazakistan-Çin Boru Hattı LLP'nin petrol boru hattı sistemi üzerinden 9,127 milyon ton petrol taşındı. Bu, 2023 yılının ilk yarısına göre 161.000 ton daha az. Petrol kargo cirosu, bir önceki yıla göre 112 milyon ton-kilometre daha az olmak üzere 8,219 milyar ton-kilometre olarak gerçekleşti.

Ayrıca, 2024 yılının ilk yarısında MunaiTas NWPC LLP'nin petrol boru hattı üzerinden yapılan petrol taşımacılığının hacmi, 2023 yılının aynı dönemiyle aynı seviyede kalarak 2,735 milyon ton olarak gerçekleşti. Petrol kargo cirosu 15 milyon ton-kilometre artarak 1,117 milyar ton-kilometreye ulaştı.

Ayrıca Batumi Oil Terminal LLC şirketler grubunda petrol, petrol ürünleri ve gazın aktarma hacmi 2023 yılının ilk yarısına göre 175 bin ton artarak 953 bin tona ulaştı.