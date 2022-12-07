Keçi sütü sabunu bakın neye iyi geliyor

Akne ve siyah noktaları tamamen ciltten temizleyen keçi sütü sabunu, saç bakımında da bir hayli etkili. Hangi cilt tipine sahip olursanız olun keçi sütü sabununu gönül rahatlığıyla kullanmanız mümkün.

Genellikle zeytinyağı ve keçi sütünün karıştırılmasıyla elde edilen ve hiçbir katkı maddesi içermeyen keçi sütü sabunu, doğadan gelen güçlü etkisi nedeniyle ilgi görüyor.



İşte keçi sütü sabununun diğer faydaları:



Düzenli olarak kullanıldığında akne, sivilce ve siyah noktaları yok eder.

Gözenekleri temizleyerek yeni sivilce ve siyah nokta oluşumunu da engeller.

Cildi temizlerken gözenekleri açar ve tekrar sıkılaşmasına yardımcı olur.

Cildi pürüzsüz ve ışıltılı hale getirir.

Çeşitli nedenlerden dolayı ciltte oluşan lekelere iyi gelir.

Kaşıntı, kızarıklık, egzama ve mantar gibi cilt problemlerini tedavi eder.

Ciltte önceden oluşan enfeksiyonları temizler.

Saçları kökten uca besleyerek sağlıkla uzamasına yardımcı olur.

Saçlara doğal nem verdiği için saçlar parlak ve canlı görünür.



Bakterilere karşı cildi korur ve zaman içinde cildin pürüzlerinden arınmasını sağlar.

Doğal peeling etkisi yaparak ciltte ölü deriyi temizlerken hücrelerin de canlanmasına yardımcı olur.

A, E, B vitaminleri ve mineraller açısından oldukça zengin olan bu sabun, cildin nem dengesini korumasına yardımcı olur.

Cildin nefes almasına yardımcı olur.

Gün içerisinde cilde yapışan toz, kir ve terden cildi arındırır.