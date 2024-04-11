Keçiören Belediyesi Basın Müdürü kim oldu? İşte tecrübeli gazetecinin yeni adresi

Kaynak: Medyaradar
Keçiören Belediyesi Basın Müdürü kim oldu? İşte tecrübeli gazetecinin yeni adresi
Gazeteci Mehmet Ekrem Çarhoğlu, Keçiören Belediyesi’nin yeni Basın Müdürü olarak atandı.

Ankara doğumlu olan ve iki kız çocuğu babası olan Çarhoğlu, eğitimini Ankara’da tamamladı ve Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık üzerine lisans derecesi aldı. Yüksek lisansını ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine yapmıştı.

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Profesyonel kariyerine 2007’de Hürriyet Gazetesi’nde başlayan Çarhoğlu, daha sonra Yenimahalle ve Mamak Belediyelerinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu.

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En son olarak Yenimahalle Belediyesi’nde görev yaparken, 2024 seçimlerinin ardından Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ekibine katılmıştı.

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