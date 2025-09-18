Kedi otunun mucize faydalarını uzmanlar anlattı! Bilim bakın ne diyor

Stres ve uykusuzluğun yaygın sorunlar haline geldiği günümüzde, doğanın sunduğu çözümler bilim insanlarının radarında.

Kedi otunun etkileri, uzun yıllardır halk arasında biliniyor olsa da, son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar, bitkinin sakinleştirici ve uyku düzenleyici gücünü kanıtlar nitelikteydi.

Kedi otunun aktif bileşenlerinden biri olan valerenik asit, beynin GABA (gamma-aminobütirik asit) reseptörleri üzerindeki etkisiyle öne çıktı. Bu reseptörler, sinir sistemini yatıştırmaktan sorumlu olup, GABA seviyesindeki artış kaygı ve stresi azaltmaya yardımcı oldu.

California Üniversitesi'nden Dr. Michael J. Breus, kedi otunun faydalarına ilişkin olarak, "Kedi otu, özellikle hafif ila orta dereceli uykusuzluk yaşayan bireyler için etkili bir doğal takviye olabilir. Geleneksel uyku ilaçlarının aksine, bağımlılık yapma veya yan etki oluşturma potansiyeli daha düşüktür" diye ifade etti. Ancak Dr. Breus, uzun süreli kullanım ve yüksek dozlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yapılan bir başka araştırmada, kedi otu özü alan deneklerin, plasebo grubuna göre daha hızlı uykuya daldıkları ve uyku kalitelerinin arttığı gözlemlendi.

Çalışmayı yürüten bilim ekibinden Prof. Dr. Elizabeth Johnson, elde ettikleri bulguların, kedi otunun uykusuzluk tedavisinde umut vaat eden bir alternatif olduğunu gösterdiğini belirtti.

Prof. Johnson, "Kedi otunun faydaları artık sadece anekdotlarla sınırlı değil; klinik çalışmalarla da destekleniyor" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, kedi otu takviyesinin çay, kapsül veya tentür formunda kullanılabileceğini, ancak ürünün kalitesi ve dozajının önem taşıdığını vurguladı.

Eczacılık uzmanı Dr. Sarah Miller, "Piyasada birçok kedi otu ürünü bulunuyor. Tüketicilerin güvenilir, standardize edilmiş ve üçüncü tarafça test edilmiş ürünleri tercih etmesi gerekir" diye tavsiyede bulundu. Dr. Miller, herhangi bir takviye kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanın da kritik olduğunu belirtti.

Bu bilimsel gelişmeler ışığında, kedi otunun modern yaşamın getirdiği stres ve uykusuzluk sorunlarına karşı doğal bir kalkan olabileceği belirtildi. Ancak uzmanlar, bu bitkinin bir sihirli değnek olmadığını, sağlıklı bir yaşam tarzının tamamlayıcısı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.