Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kadınları nasıl istismar ettiğini konu alan ‘Kedicik’ belgeseli İhlas Haber Ajansı'nın telif itirazı nedeniyle yayından kaldırılmıştı. Belgeselle ilgili karar değişti.

KAYNAK: Haber Merkezi
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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 1
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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 2

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan "Kedicik" belgeseli dikkat çekmiş, söz konusu belgeselde Adnan Oktar'ın zorbalıklarına uğrayan kadınlar yaşadıklarını anlatmıştı.

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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 3

"Kedicikler" olarak bilinen mağdurların yaşadıkları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 4

Kadınlar örgütün içinde neler yaşadığını anlatmıştı.

Ayrıca örgütün eski mensubu, mağdur avukatı, Dönemin Emniyet Müdürü Furkan Sezer, araştırmacı gazeteci Barış Terkoğlu, gazeteci Nagehan Alçı ve dönemin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Psikiyatri Klinik Şefi Prof. Dr. Sefa Saygılı belgeselde yer almıştı.

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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 5

Kedicik belgeselinde konuşan mağdur kadının anlattıkları tüyler ürpertirken, "turnike" sistemi ile kadınların ağa düşürüldüğü de ortaya çıkmıştı. Kedicikler tarafından yapılan açıklamalara göre, Adnan Oktar'ın uyguladığı eziyetlerin listesi de çıkarılmıştı.

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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 6

İHA'DAN TELİF İTİRAZI

Kedicik belgeseli gündemdeki yerini korurken, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) belgesele telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma talebi gönderdiği ortaya çıktı.

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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 7

İHA'nın başvurusu sonrası Kedicik belgeselinin yayından kaldırıldığı görüldü.

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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 8

Belgeseli izlemek isteyenler önce, "Bu video, İhlas Haber Ajansı tarafından gerçekleştirilen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısıyla karşılaştı. Video daha sonra yayından kaldırıldı.

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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 9

Kamuoyunda böylesine ses getiren bir suç örgütü belgeselinin telif itirazı nedeniyle kısa sürede yayından kaldırılması ise tartışma yarattı.

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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 10

KEDİCİK BELGESELİNDE ANLATILANLAR

Ses getiren 'Kedicik' belgeselinde anlatılanlar kan dondurmuştu.

Belgeseldeki açıklamalarda bir genç kız, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

Gözüne bakıp ona iltifat etmezsen masasının altında bir buton var. Reklam arasına sokuyor yayını ve direkt reklam arası verip seni dövüyor. Sonra yayını tekrar başlatıp hadi sıkıyorsa beni övme…

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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 11

Mağdur kadının anlattıkları tüyler ürpertirken, "turnike" sistemi ile kadınların ağa düşürüldüğü de ortaya çıkmıştı. Kedicikler tarafından yapılan itiraflarda göre, Adnan Oktar'ın uyguladığı eziyetlerin listesi de çıkarıldı.

Mağdurların anlattıklarına göre Adnan Oktar'ın eziyet ve istismarları şöyle:

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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 12

- Kadın üyelerin Adnan Oktar'a ‘aşkla bakmamaları' sonucu saçları kesilmektedir.

- Kadın üyeler, bir anlık hatalarının sonucunda kaşları kazınarak insan içine çıkamaz hale getirilmektedir.

- Kadın üyeler, saatlerce süren dayak seanslarında bitmek bilmeyen tokat ve tekmelere maruz kalmaktadır.

- Bacılar grubu üyeleri istenileni yapmadığında, karşı çıktığında kafalarından aşağıya sıcak yemek dökülmektedir.

- Kalabalık içinde çıplak vaziyette bekletilmektedirler.

- Aşağılamak amacıyla hizmetçi ya da başka tür kıyafetler giydirilerek kalabalık içinde bekletilmektedirler.

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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 13

- Kaçma şüphesi olan kişiler, tüm iletişim araçları ellerinden alınarak bir odaya tek başına kapatılmaktadır.

Kadınlar, çıplak resimleri çekilerek ailesine ve basına sızdırmakla tehdit edilmektedir.

- Kadın üyelerden ciddi bir hata yaptığına kanaat getirilenler, Adnan Oktar tarafından yüzlerce erkek örgüt üyesinin cinsel saldırısına uğratılmakla tehdit edilmektedir.

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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 14

- Tüm üyeler, Adnan Oktar'ın hezeyanlarına göre, en ufak bir hatalarında kalabalık içinde saatlerce türlü küfürler ve hakaretlere maruz kalmaktadır.

- Erkek örgüt üyelerinden hata yapanlar, günler hatta aylarca temizlik hizmetlerinde görevlendirilmektedir.

- Yine erkek üyeler, ellerinden tüm maddi imkanları alınarak Kazakistan gibi zor şartların olduğu ülkelere sürülmektedir.

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Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar 15

KEDİCİK BELGESELİNDEN FLAŞ KARAR

140journos'un yayınladığı "Kedicik" belgeseli, İhlas Haber Ajansı'nın telif hakkı bildirimi nedeniyle kaldırılmıştı. Belgesel, yapılan görüşmeler neticesinde tekrar yayına alındı.

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