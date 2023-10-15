Erkan Özerman’dan Adnan Oktar hakkında çarpıcı itiraf: Onları demir çubukla otelden kovdum

Erkan Özerman, Adnan Oktar ve kediciklere dair açıklamalarda bulundu. Özerman, o dönemlerde Adnan Oktar ekibinin mankenlerle irtibat kurduğu duyumlarına sahip olduğunu, kendisi de Best Model of Turkey'ın düzenleyicisi olduğundan Adnan Oktar tarikatının karşısına çıkacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

Erkan Özerman; 1995 yılında düzenlenen yarışma sürecinde otelde bulunan yarışmacı kızlardan dört kızın dört erkekle sohbet ederek oturduklarını gördüğünü, kızlara ve ailelerine karşı hissettiği sorumluluk nedeniyle bu erkeklere kim olduklarını sorduğunu, erkeklerin Adnan Hoca tarikatından olduğunu anlaması üzerine onları demir çubukla, hakaretler savurarak otelden kovduğunu açıkladı.

Özerman, otelden kovduğu gençler ile davalık olduğunu, hiç beklenilmeyen devlet kurumların bu insanların arkasında durduklarını söyledi.

Özerman yaşanan bu olayın ardından yine de Adnan Oktar tarikatından kişilerin yarışmaya sızdığını, yarışmacı olarak yer aldıklarını açıkladı.