Kedileri katleden şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Kedileri katleden şahıs tutuklandı
İzmir’de sokaktaki kedileri evine götürüp öldüren, daha sonra da apartmanın bahçesine atan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Karşıyaka ilçesi Latife Hanım Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde oturan şahıs, sokaktan topladığı kedileri evinde öldürüp apartmanın bahçesine atan şahıs tutuklandı.

Apartmanın bahçesinde birçok kedinin cesediyle karşılaşan apartman sakinleri, güvenlik kameralarını izleyince şoka uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kedilere şiddet uygulayarak evine sokan şahsın 37 yaşındaki K.K. olduğunu gören komşular, polis ekiplerine haber verdi ve K.K.’den şikayetçi oldu.

Adrese gelen polis ekiplerine zorluk çıkarıp kapısını açmayan K.K., polis ekiplerinin çilingir yardımıyla eve girmesiyle yakalandı ve gözaltına alındı.

Şahıs, polis aracına bindirilirken, bir apartman sakini tarafından yumruklu saldırıya uğradı ve gazetecilerin ”Kediyi neden öldürdünüz?” sorusunu yanıtlamadı.

Bahçedeki ölü kediler, polis ekipleri tarafından delil torbasına konularak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

K.K. isimli şahıs, ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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