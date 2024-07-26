Kedisini bir anlık dalgınlıkla çamaşır makinesinde yıkadı

İstanbul’da yaşanan talihsiz bir olay, hayvanseverlerin yüreğini ağza getirdi. Evdeki kedisini fark etmeden çamaşır makinesinde yıkayan bir kişi, kedisinin yarım saat boyunca makinede kalmasına neden oldu. Şans eseri hayatta kalan kedi, acil olarak veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Evdeki kedisinin çamaşır makinesine girdiğini fark etmeyen ev sahibi, makineyi çalıştırdıktan sonra kedisinin içeride olduğunu anladı. Hemen makineyi durduran kişi, kedisini ağır yaralı halde buldu. Hızla veterinere götürülen kedi, yapılan ilk müdahalenin ardından birkaç gün süren tedavi süreciyle iyileştirildi.