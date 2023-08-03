Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterineri darbetti

Ankara'da A.K. adlı kadın, enfeksiyon tedavisi gören kedisi ölünce 4 arkadaşı ile kliniği basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'nu tokatlayarak, darbetti, eşyaları dağıttı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ceren Eroğlu, "İnsanlar sokakta ellerini kollarını sallayıp birilerini dövmemeliler. Biz hayvanlara bu kadar iyi davranırken üzerine şiddet görmek hiç kabul edilir bir şey değil" dedi.

Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterineri darbetti

Olay, önceki gün Çankaya ilçesinde Ceren Eroğlu'nun sahibi olduğu veteriner kliniğinde meydana geldi. A.K., erken doğum yapan kedisi 'Victoria'yı, enfeksiyon kaptığı için veteriner kliniğine götürdü. Klinikte tedaviye alınan kedi, 4 gün sonra öldü. A.K., kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu kliniği 4 arkadaşıyla basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'na saldırdı. A.K., Eroğlu'na tokat atıp, saçından çekerek ve başına vurarak darbetti. Klinikteki eşyaları da dağıtan A.K., görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde A.K.'nin Eroğlu'nu tokatlayıp, darbetbesi ve eşyaları dağıtması yer aldı. A.K.'nin Eroğlu'nu darbederken, "Seni rezil ederim. Seni boğarım. Bekle ben sana daha neler yapacağım. Demek öyle, al sana klinik" diyerek tehditler savurduğu da duyuldu. Eroğlu'nun şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'ÖNCE TOKAT ATTI, SONRA DARBETTİ'

DHA'ya konuşan Ceren Eroğlu, kedinin erken doğum yapması ardından üst solunum yolu enfeksiyonu kaptığını, müdahale etmelerine rağmen hayvanı kurtaramadıklarını söyledi. Kedinin sahibine bunu anlattıklarını belirten Eroğlu, "Önce telefonda arkadaşımı tehdit ettiler. Ardından ben kliniğe geldikten sonra 5 kişi geldiler. Durumu kedinin sahibini, durumu anlatmak üzere muayene odasına aldım. Ama beni hiç dinlemeden üstüme saldırdı. Önce tokat attı, sonra darbetti. Ardından klinikteki eşyaları fırlattı. O kaosun ortasında arkadaşlarıma polisi aramalarını söyledim. Sonrasında beraber karakola gittik. Şikayetçi olduk; ama bu anda polisin hiçbir yaptırımı olmadı" dedi.

Şüphelinin serbest bırakıldığını ve hala büyük korku yaşadığını anlatan Eroğlu, "Kendimizi güvende hissedemiyoruz. Üstelik çok ciddi maddi kaybım da var. Bunun için de bir şey yapılmasını istiyorum. Hayvanlarla uğraşmak değil insanlarla uğraşmak yorucu oluyor. İnsanlar sokakta ellerini kollarını sallayıp birilerini dövmemeliler. Hayatımda ilk kez böyle bir saldırıya uğradığım için hala şok içerisindeyim. Bunun bir karşılığı olmalı. Biz hayvanlara bu kadar iyi davranırken üzerine şiddet görmek hiç kabul edilir bir şey değil. Çok kızgın ve öfkeliyiz. Bunun bir karşılığı olsun" ifadelerini kullandı.

kedisinin-olumunden-sorumlu-tuttugu-veterineri-darbetti-7747-dhaphoto1.jpg

kedisinin-olumunden-sorumlu-tuttugu-veterineri-darbetti-7747-dhaphoto2.jpg

kedisinin-olumunden-sorumlu-tuttugu-veterineri-darbetti-7747-dhaphoto3.jpg

kedisinin-olumunden-sorumlu-tuttugu-veterineri-darbetti-7747-dhaphoto4.jpg

kedisinin-olumunden-sorumlu-tuttugu-veterineri-darbetti-7747-dhaphoto5.jpg

kedisinin-olumunden-sorumlu-tuttugu-veterineri-darbetti-7747-dhaphoto8.jpg

kedisinin-olumunden-sorumlu-tuttugu-veterineri-darbetti-7747-dhaphoto9.jpg

kedisinin-olumunden-sorumlu-tuttugu-veterineri-darbetti-7747-dhaphoto10.jpg

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Akciğeri temizliyor, cinsel gücü artırıyor Sağlık
Akciğeri temizliyor, cinsel gücü artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti
Farenjite ve gribe çare doğal çözümler Sağlık
Farenjite ve gribe çare doğal çözümler
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hobilerini açıkladı Magazin
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hobilerini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din öğretmenlerine kızdı: Sokak röportajında salavat getiremeyen gençler var Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din öğretmenlerine kızdı: Sokak röportajında salavat getiremeyen gençler var
Bursa'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 2 yaralı Güncel
Bursa'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Mehmet Büyükekşi'den hakem ataması açıklaması Spor
Mehmet Büyükekşi'den hakem ataması açıklaması