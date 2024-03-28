Kediyi 5. kattan atan cani hakkında yeni gelişme. Öğretmen olmadığı ortaya çıktı

Kaynak: Habertürk
Kediyi 5. kattan atan cani hakkında yeni gelişme. Öğretmen olmadığı ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş’ta yabancı dil sınavı esnasında 5. katta bulunan kediyi aşağıya atan şahsın öğretmen olmadığı, felsefe öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Ferhat A. İsimli şahıs savcılık talimatı ile gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada oldukça gündem olan kedi Faruk’un 5. Kattan atılması hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

ekran-goruntusu-2024-03-27-113731.png

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Terakki Okullarının Levent yerleşkesindeki okulunda yapılan bir yabancı dil sınavı esnasında 5. Katta bulunan dersliğin camında gezen kedi, sınav gözetmeni tarafından itildi.

ekran-goruntusu-2024-03-27-113726.png

Gözetmen sınıftan çıkacak kişileri sınava tekrar almam diyerek tehdit etti.

ekran-goruntusu-2024-03-27-113720.png

Olayın sosyal medyada duyulması üzerine sınavı yapan kurum gözetmenle ilişiğinin kesildiğini, okul tarafından yapılan açıklamada konu hakkında yasal süreçlere başlanıldığı açıklanmış, sosyal medyada kedi Faruk hakkında etiket çalışması yapılmıştı.

ekran-goruntusu-2024-03-27-113715.png

ÖĞRETMEN DEĞİLMİŞ

ekran-goruntusu-2024-03-27-113709.png

Yapılan paylaşımlar polisi ve ekipleri harekete geçirdi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kediyi atan şahsın öğretmen olmadığını, Mimar Sinan Üniversitesi’nde felsefe okuyan bir öğrenci olduğunu açıkladı.

ekran-goruntusu-2024-03-27-113703.png

ekran-goruntusu-2024-03-27-113655.png

ekran-goruntusu-2024-03-27-113639.png

ekran-goruntusu-2024-03-27-113627.png

Son Haberler
Flaş… Flaş... Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması Gündem
Flaş… Flaş... Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması
Kelepçeliyken adliyeden kaçtı Gündem
Kelepçeliyken adliyeden kaçtı
Genç çifte 'uçağa binmeyin' teklifi: Karşılığında 50 euro vermek istediler Video
Genç çifte 'uçağa binmeyin' teklifi: Karşılığında 50 euro vermek istediler
İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi Gündem
İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi
Bahçıvan: İşsizlik yeniden kritik sorunlardan biri olabilir Ekonomi
Bahçıvan: İşsizlik yeniden kritik sorunlardan biri olabilir
Galatasaray'daki entrika ortaya çıktı. Dursun Özbek de inanamadı. Şerafettin Tilki açıkladı Spor
Galatasaray'daki entrika ortaya çıktı. Dursun Özbek de inanamadı. Şerafettin Tilki açıkladı
Temizlik malzemesi 16 öğrenciyi zehirledi Gündem
Temizlik malzemesi 16 öğrenciyi zehirledi