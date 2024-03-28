Kediyi 5. kattan atan cani hakkında yeni gelişme. Öğretmen olmadığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada oldukça gündem olan kedi Faruk’un 5. Kattan atılması hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Terakki Okullarının Levent yerleşkesindeki okulunda yapılan bir yabancı dil sınavı esnasında 5. Katta bulunan dersliğin camında gezen kedi, sınav gözetmeni tarafından itildi.

Gözetmen sınıftan çıkacak kişileri sınava tekrar almam diyerek tehdit etti.

Olayın sosyal medyada duyulması üzerine sınavı yapan kurum gözetmenle ilişiğinin kesildiğini, okul tarafından yapılan açıklamada konu hakkında yasal süreçlere başlanıldığı açıklanmış, sosyal medyada kedi Faruk hakkında etiket çalışması yapılmıştı.

ÖĞRETMEN DEĞİLMİŞ

Yapılan paylaşımlar polisi ve ekipleri harekete geçirdi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kediyi atan şahsın öğretmen olmadığını, Mimar Sinan Üniversitesi’nde felsefe okuyan bir öğrenci olduğunu açıkladı.