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Kefir sütten daha mı yararlı

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Kefir protein, temel mineraller ve B vitaminini kapsar. B1, B12 ve K vitaminleri yönünden de zengindir. Kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde sağlıklı bir sinir sisteminin temelini oluşturur. Aynı zamanda iyi bir fosfor kaynağıdır." diye konuştu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:01
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Kefir sütten yararlı mı

Kefir sütten daha mı yararlı
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Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, ‘Çünkü protein, temel mineraller ve B vitaminini kapsar. B1, B12 ve K vitaminleri yönünden de zengindir. Kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde sağlıklı bir sinir sisteminin temelini oluşturur. Aynı zamanda iyi bir fosfor kaynağıdır. Tok tutma özelliği de bulunan kefir aynı zamanda kilo da aldırmaz. Besin değeri oldukça yüksektir ve sindirimi kolay bir içecektir’ diye konuştu.

Kafkasya’da yapılan yöresel bir içecek olduğunu ve kefiri, ‘gençlik sırrı, uzun ve sağlıklı yaşam iksiri’ olarak nitelendiren Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, kefirin özellikle sindirim sistemine yararlı olduğunu söyledi:

“Kefir bağırsakların dostudur, bağırsaklarımızda 1,5-2 kilogram bakteri ve mantar bulunmaktadır. Bu mikroorganizmalar faydalı ve zararlı diye iki gruba ayrılır. Faydalı yani probiyotik mikroorganizmaların faaliyetleri karaciğerimiz kadar önemli etkiye sahiptir ve yeterince tüketildiğinde bağırsaklardaki zararlı mikroorganizmaların bağırsak duvarına yapışma ve yayılmasını engeller. Bağırsaktaki sağlıklı mikroorganizmaların dengesinin bozulması birçok hastalığa neden olur. Doğru beslenme şekliyle sindirim kanalının sağlığı korunmalıdır. Bunun için de probiyotikleri muhakkak yeterli miktarda tüketmeliyiz. Kefir, en etkili probiyotik bakteri içeren besinlerden biridir, içindeki yararlı bakteriler bağırsak sisteminin güçlenmesinde çok etkilidir. Bağırsaktaki yararlı bakteri ve mantarların sağlıklı şekilde çoğalabilmesini ve yararlı olabilmesini sağlar. Düzenli kefir kullanımında bağırsaklar düzenli çalışır, şişkinlikler azalır ve daha sağlıklı bir sindirime sahip olunur. Sağlıklı bir bağırsak sistemi de sağlıklı ve hastalıksız bir vücut demektir.”

BEBEKLERİ HASTALIKLARDAN KORUR

Enç’e göre, iştahsızlık, uykusuzluk, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjiye de iyi gelen kefir, bebeklerin besinlerden alacağı vitamin ve minerallerin de daha kaliteli olmasına yardım ediyor. Bu nedenle bebek beslenmesinde de önemli rol üstleniyor ve bebeklerin metabolik hastalıklardan korumasında etkili oluyor. Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, kefirin yararlarını şöyle sıraladı:

Alerjik koliti önler.

Antioksidan özellikleri vardır.

Kan lipitlerini azaltır.

Laktoz (süt şekeri) emilimini arttırır.

Çocuklarda kabızlık ve ishal döngüsünün sürekli görüldüğü irritabl bağırsak semptomlarının kontrolünde etkilidir.

Sindirim sistemini güçlendirir.

İmmün fonksiyonları güçlendirir.

Gastrointestinal sistemi enfeksiyonlardan korur.

Allerjik reaksiyonlardan korur.

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