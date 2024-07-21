Kelkit Çayı'nda boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kelkit Çayı'nda boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesi Kale Köyü'nde 22 yaşındaki Sinan Öztürk, serinlemek amacıyla girdiği Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kayboldu.

Bayram Kale - Tokat / Yeniçağ

Olay, 15:30 saatlerinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalan Öztürk, serinlemek için yakın arkadaşlarıyla birlikte Kelkit Çayı'na girdi. Bir süre sonra güçlü akıntıya kapılan genç, arkadaşlarının tüm girişimlerine rağmen akıntıdan kurtulamadı ve gözlerden kayboldu.

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Arkadaşlarının durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine ihbar etmesi sonrası, bölgeye kısa sürede ilgili ekipler yönlendirildi. Jandarma ekipleri ve itfaiye, arama kurtarma çalışmalarına hızla başladı. Olaydan 6 saat sonra Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı.

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Sinan Öztürk’ün ailesi ve köy sakinleri, büyük bir endişe içinde arama çalışmalarından iyi bir haber beklerken ekipler Öztürk’ün cansız bedenine ulaştı. Olduğu yerden çıkartılan Öztürk Erbaa devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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