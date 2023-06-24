Kelliğe çare olabilir. Bilim insanları umutlu

Bilim insanları, insan vücudundaki kıllı benlerin kelliği yenebileceği bildirdi.

Kelliğe çare olabilir. Bilim insanları umutlu

Daily Mail’in haberine göre; ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanlarına göre, vücut benlerindeki kıllar, “saç büyümesinin güçlü bir aktivatörü” görevi gören bir protein içerdiği ifade edildi.

Yapılan bir araştırma, insan vücudundaki kıllı benlerin kelliği yenmenin anahtarı olabileceğini iddia etti.

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İNSANLI DENEYLERE BAŞLANACAK

Eğer tedavi başarılı olursa, saç dökülmesi ilaçlarında bir boşluğu doldurabileceği vurgulandı. Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne (NIH) göre, ABD’li yetişkinlerin yarısını etkileyen androgenetik alopesi için çok az ilaç onaylanmış durumda olduğunun altı çizildi.

Farelerde yaptıkları deneylerde başarıya ulaşan ekip, bu yaz insanlı klinik deneylerine hazırlanıyor.

Tedavilerin muhtemelen botox’ta kullanılanlara benzer şekilde mikroiğnelerle kafa derisine osteopontin ve diğer saç büyüme proteinlerinin enjekte edilmesini içermesi öngörüldü.

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KELLİK NEDİR?

Kellik, tipik olarak saç derisinden gelen aşırı saç kaybına işaret eder. Yaşla birlikte kalıtsal saç dökülmesi kelliğin en sık nedenidir.

KELLİK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

1. PRP yöntemiyle tedavi: Doktorunuz sizden aldığı kanı gerekli evrelerden geçirir ve sonra elde ettiği PRP’yi saç köklerine çok ince uçlu iğnelerle enjekte eder. Yaklaşık 30 dakika sürer. Bölgede doku gelişmesi başlar, zarar görmüş zayıf kıl kökleri onarılır, bu köklerden yeni ve güçlü saçlar çıkmaya başlar. Hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabilir. Saç ekiminden sonra uygulanması özellikle tavsiye edilir.

2. İlaçla tedavi: Hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceği saç derisine sürülen losyon ya da köpük tipi ilaçlar verilebilir. Özellikle erkeklerde reçeteli ilaç (hap) tedavisi uygulanabilir.

3. Saç ekimi ile tedavi: Diğer adıyla saç nakli, dökülen saçların yerine sağlıklı bölgeden alınan köklerin yerleştirilmesidir. Saçı dökülen ve kelleşme sorunu olan kişiler için günümüzde kullanılan en mükemmel tekniktir. Steril ameliyathane ortamlarında gerçekleştirildiğinde kolay ve güvenilir bir işlemdir.

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