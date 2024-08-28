Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP’li vekillerden dava. Hem siyasi yasak hem hapis cezası istendi

MHP Milletvekilleri İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu’nun 2022 yılının şubat ayında Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri dilekçeyle gündeme geldiler. O dönemde dokunulmazlığı olan Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayet, dokunulmazlığının kaldırılmasından sonra işleme alındı.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, İddianamede Kılıçdaroğlu’na yönelik çok sayıda suçlama yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun 2014 senesinde İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübünde gerçekleştirdiği konuşma, 2015 senesinde katıldığı televizyon programları ve toplantılardaki sözleri suçlama konusu haline getirildi.

DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUĞUNU ELEŞTİRDİĞİ KONUŞMA İDDİANAMEDE YER ALDI

Kılıçdaroğlu’nun 25 Eylül 2019 tarihinde Moda Deniz Kulübü'nde gazetecilerle buluştuğu toplantı da iddianamede suçlama konusu haline getirildi. Toplantıda HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkında konuşan Kılıçdaroğlu'nun "Gayet güzel, yargının bağımsız olmadığını söylüyorum. Kendisi beyefendi hâkim yerine geçiyor, ‘bunları bırakamayız’ diyor. Sen misin hâkim, kürsüde oturan kişi mi hâkim? Hâkime diyor ki, böyle karar ver, bak bırakmayacaksın diyor. Hâkim de biliyor ki, bırakırsa başına hangi felaketlerin geleceğini biliyor. Hâkimde de vicdan kiraya verildiği için olur diyor; tutuklayalım, beyefendi böyle istedi, uzun süre hapiste tutalım diyorlar” şeklindeki ifadeleri de iddianamede yer aldı.

Kılıçdaroğlu’nun 20 Haziran 2019 tarihinde Gazete Duvar’a yaptığı konuşmada, Demirtaş’ın mahkemede salonunda söylediği, ‘Ben Kürdistan dediğim için yargılanıyorum sayın Binali Yıldırım’ın da benim yanımda olması gerekirdi’ sözlerine ilişkin değerlendirmeleri de iddianamede yer aldı. Kılıçdaroğlu o söyleşide, “Demirtaş haklı. Kürt kökenli ya da Kürt vatandaşlarımızı Ekrem Bey'e ilgi göstermesi onların hoşuna gitmiyor. Diyarbakır’a gidip 'Kürdistan’ sözcüğünü kullanıyorlar ama Selahattin Bey aynı sözcüğü kullandığı için hapse atıyorlar. Bu aklın, mantığın alacağı bir şey mi?“ sözlerini sarf etti.