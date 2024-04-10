Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı
CHP’nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Ramazan Bayramını kutladı.

1 aylık Ramazan ayının geride kalmasının ardından ülke genelinde Ramazan ayı kutlanıyor. Siyasi liderler de gerek bayram namazı çıkışı gerek sosyal medya hesaplarından bayram tebrik mesajlarını paylaşıyor. Bu kapsamda bayramı tebrik eden siyasilerden birisi de CHP’nin önceki dönem lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

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Tebrik mesajını X sosyal medya hesabından paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dilediği mesajını paylaştı.

Kılıçdaorğlu’nun tebrik mesajı şu şekilde oldu:

“Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara…”

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