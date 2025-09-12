Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk 'kurultay' açıklaması! Herkes onu konuşuyor

CHP, İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in "kayyum" olarak atanmasının ardından dikkatler şimdi CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 'şaibe' iddiasıyla iptali talebiyle açılan davada... Parti, 15 Eyül'deki duruşmada mutlak butlan ilanı durumunda seçimi kaybeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargı eliyle partinin başına getirilmesi ihtimali ile karşı karşıya.

Kılıçdaroğlu'ndan şimdiye kadar konuyla alakalı hiçbir açıklama gelmemesi dikkat çekmişti.

"KARARI GÖRMEDEN HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı kurultay görüşmesini anlattı. Fırat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kararı görmeden herhangi bir şey söylemem" dediğini aktardı.

TV100'de konuşan Fırat, 14 Eylül'de Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini belirtti ve "Kemal Bey ile görüştüm. 'Kararı görmeden herhangi bir şey söylemem' dedi" ifadelerini kullandı. Fırat, "Onun dışında tümüyle ülke meselelerini konuştuk. Kimi akademisyenlerle yapmış olduğu görüşmeler, o görüşmelerden yola çıkarak bir takım analizleri konuştuk" dedi.

Fırat'ın açıklaması şöyle:

"Dün, Kemal Bey ile görüştüm. 'Kararı görmeden herhangi bir şey söylemem' dedi. Onun dışında ülke meselelerini konuştuk. Kimi akademisyenlerle yapmış olduğu görüşmeler, o görüşmelerden yola çıkarak bir takım analizleri konuştuk. Kemal Tahir'in 'Devlet Ana' kitabı üzerine konuştuk.

Ben Türkiye’de solun devlet kavramsallaştırmasını sağlıklı bulmadığımı, devlet üzerine yapılan analizlerin Batı merkezli olduğunu dolayısıyla bunları yerel bir zemin teşkil etmediğini dolayısıyla bizim devlete yönelik kavramsallaştırmamızı yenilememiz gerektiğini bunu üzerine bir çalışma yaptığımı, yazı yazdığımı ifade ettim. O yazının detaylarını biraz konuştuk."

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu’na, "CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir" çağrısı dikkat çekmişti.

15 Eylül ile ilgili bir diğer merak edilen ve hukuki açıdan tartışılan diğer bir konu da 21 Eylül olarak ilan edilen olağanüstü kurultayın yapılıp yapılamayacağı.

