Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti.
Hüseyin Gündüz’ün vefat haberini CHP PM üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti.
Hüseyin Gündüz’ün vefat haberini CHP PM üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.