Kemal Özdeş gerçeği

Özdeş, özellikle son yıllarda Kasımpaşa ile adından sıkça söz ettirse de, Ankaragücü ile ilk teması 2003 yılına dayanıyor.

O dönem Tevfik Lav'ın yardımcısı olarak görev alan Özdeş, Lav'dan sonra Sakıp Özberk'in yanında da kısa bir süre çalıştıktan sonra kulüpten ayrılmıştı.

Kemal Özdeş'in profesyonel kariyerindeki en dikkat çekici an, Gençlerbirliği'nde yaşandı. 2014 yılında Beştepe'de sadece bir antrenmana çıkan Özdeş, efsanevi başkan İlhan Cavcav tarafından antrenmanın ardından görevden alındı.

Teknik direktörlük kariyerine 2007 yılında adım atan Özdeş, bugüne kadar sadece Kasımpaşa ve Manisaspor'da sezon sonunu görebildi.

Genellikle görevden alınan bir teknik direktörün yerine geçen ya da görevdeyken yerine başkası getirilen Özdeş, Ankaragücü'nde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Menajer Emre Yıldız'ın önerisiyle Ankaragücü yönetiminin radarına giren Özdeş, bugüne dek çalıştırdığı takımlarda ortalama 1,49 puan başarısını yakaladı.

Şampiyonluklar yerine ligde kalma mücadelesi veren takımların başında yer alan Özdeş, Ankaragücü ile bu algıyı değiştirmeyi amaçlıyor.