Kemal Sunal'ın ailesi Gülşah Film'e dava açtı

Kaynak: Akşam
Kemal Sunal'ın ailesi Gülşah Film'e dava açtı
Kemal Sunal'ın ailesi, "Kemal Sunal Filmleri" olarak bilinen 25 filmi izinsiz yayınladığı gerekçesiyle Gülşah Film'e dava açtı.

Sunal ailesi, "Kemal Sunal Filmleri" olarak anılan 25 filmi televizyonda, sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda izin almadan yayınladığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'a ait olan Gülşah Film'e yeni bir dava açtı.

ddd.jpg

Akşam’dan Neslihan Keskin’in haberine göre, Gülşah Film'in Kemal Sunal'ın yazılı hak devri olmamasına karşın davaya konu filmlerden yüksek kazanç elde ettiğini öne süren usta oyuncunun ailesi, şimdilik 150 bin liralık tazminat ücreti ile filmlerin her türlü televizyon kanallarında, sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda yayınlanmasının engellenmesi için tedbir talebinde bulundu.

ss.jpg

Son Haberler
İstanbul'da son 9 anket geldi. Bir o öne geçiyor bir diğeri öne geçiyor Gündem
İstanbul'da son 9 anket geldi. Bir o öne geçiyor bir diğeri öne geçiyor
En çok hangi ev aletleri elektrik harcıyor? İşte cevabı Ekonomi
En çok hangi ev aletleri elektrik harcıyor? İşte cevabı
Milyonlarca emekli 15000 lira kaybetti! Son hesaplar moralleri bozdu Ekonomi
Milyonlarca emekli 15000 lira kaybetti! Son hesaplar moralleri bozdu
Matlaşan ve kireçlenen bardakları temizlemenin en kolay yolu Gündem
Matlaşan ve kireçlenen bardakları temizlemenin en kolay yolu
İki tır çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti Yerel Haberler
İki tır çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti
Doğu Ekspresi biletine dev zam. Binmek hayal oldu artık videosunu seyredersiniz Gündem
Doğu Ekspresi biletine dev zam. Binmek hayal oldu artık videosunu seyredersiniz
Dünyanın en pahalı arabaları. Herkesin hayallerini süslüyor Otomotiv
Dünyanın en pahalı arabaları. Herkesin hayallerini süslüyor