Kemal Sunal'ın ailesi Gülşah Film'e dava açtı

Sunal ailesi, "Kemal Sunal Filmleri" olarak anılan 25 filmi televizyonda, sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda izin almadan yayınladığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'a ait olan Gülşah Film'e yeni bir dava açtı.

Akşam’dan Neslihan Keskin’in haberine göre, Gülşah Film'in Kemal Sunal'ın yazılı hak devri olmamasına karşın davaya konu filmlerden yüksek kazanç elde ettiğini öne süren usta oyuncunun ailesi, şimdilik 150 bin liralık tazminat ücreti ile filmlerin her türlü televizyon kanallarında, sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda yayınlanmasının engellenmesi için tedbir talebinde bulundu.